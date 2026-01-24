ATELIERS THÉMATIQUES

6 Avenue de la République Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-10 2026-02-19 2026-02-26

Une animation par semaine sur Lodève et les alentours.

Une animation chaque semaine.

Ateliers et sorties sur des thématiques variées.

En petits groupes, à Lodève et alentours.

Pour les plus de 60 ans en priorité.

Transport pris en charge.

Gratuit ! .

6 Avenue de la République Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 34 02 03 99 laconciergerie@labeilleverte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One event a week in and around Lodève.

L’événement ATELIERS THÉMATIQUES Lodève a été mis à jour le 2026-01-21 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC