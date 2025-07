Ateliers-transitions Sablé-sur-Sarthe

Ateliers-transitions Sablé-sur-Sarthe samedi 20 septembre 2025.

Ateliers-transitions

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2026-01-17 12:30:00

2025-09-20 2025-10-18 2025-11-15 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-09 2026-06-13

Pour se relier à soi, à l’autre et développer une culture alliée du vivant. Ateliers d’exploration inspirés des Colibris

Pour tous ceux et celles qui souhaitent échanger sur la mise en œuvre d’une culture respectueuse de la Vie.

Echanger pour (re)imaginer et (re)construire un monde désirable.

Echanger pour mieux comprendre et s’impliquer dans les changements incontournables. Pour répondre aux défis écologiques, sociaux et environnementaux qui menacent la vie sur terre.

Pour se relier à soi, à l’autre, et développer une culture alliée du vivant.

Notre intervenante Kiti

Kiti espère participer à faire émerger une société écologique et respectueuse du vivant ! Avec un parcours professionnel a plusieurs facettes Formatrice F.L.E. puis “Prof des écoles “ puis référente MDPH et aussi artisane créatrice d’objets en verre ….

Depuis 2 ans a la Casa Feliz Kiti a impulsé et accompagné un cercle de 15 participant.e.s dans un espace de paroles et de réflexions face au monde actuel en explorant nos énergies pour y répondre. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

To connect with oneself, with others and develop a culture allied to living beings. Exploration workshops inspired by the Colibris movement

German :

Um sich mit sich selbst und anderen zu verbinden und eine Kultur zu entwickeln, die mit dem Leben verbündet ist. Von den Kolibris inspirierte Erkundungsworkshops

Italiano :

Connettersi con se stessi, con gli altri e sviluppare una cultura che abbracci la vita. Laboratori di esplorazione ispirati al movimento Colibris

Espanol :

Conecta contigo mismo, con los demás y desarrolla una cultura que abrace la vida. Talleres de exploración inspirados en el movimiento Colibris

L’événement Ateliers-transitions Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-07-29 par CDT72