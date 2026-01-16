Ateliers tressage de l’osier au panier

28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-25

Après une présentation de la culture et de la préparation de l’osier, glissez-vous dans la peau d’un apprenti vannier. L’initiation au tressage (dès 3 ans) et les ateliers vous permettent de découvrir et ressentir ce matériau. Un agréable moment en famille où chacun repart avec sa création.

Après une présentation de la culture et de la préparation de l’osier, glissez-vous dans la peau d’un apprenti vannier. L’initiation au tressage (dès 3 ans) et les ateliers vous permettent de découvrir et ressentir ce matériau. Un agréable moment en famille où chacun repart avec sa création.

Tarifs

Tout public (dès 3 ans ) 1h 12€

Tout public (+ 8 ans) 2 h 25€

Adulte atelier 1/2 journée 65€

Adulte atelier à la journée 115€

Réservation obligatoire 12 .

28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 89 67 contact@plumeetbrindosier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a presentation on the cultivation and preparation of wicker, slip into the shoes of an apprentice basket-maker. An introduction to weaving (from age 3) and workshops allow you to discover and feel this material. It’s a great family experience, and everyone leaves with their own creation.

L’événement Ateliers tressage de l’osier au panier Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme