Ateliers tressage de l’osier au panier Azay-le-Rideau
Ateliers tressage de l’osier au panier Azay-le-Rideau jeudi 12 février 2026.
Ateliers tressage de l’osier au panier
28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-25
Après une présentation de la culture et de la préparation de l’osier, glissez-vous dans la peau d’un apprenti vannier. L’initiation au tressage (dès 3 ans) et les ateliers vous permettent de découvrir et ressentir ce matériau. Un agréable moment en famille où chacun repart avec sa création.
Tarifs
Tout public (dès 3 ans ) 1h 12€
Tout public (+ 8 ans) 2 h 25€
Adulte atelier 1/2 journée 65€
Adulte atelier à la journée 115€
Réservation obligatoire 12 .
28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 89 67 contact@plumeetbrindosier.com
English :
After a presentation on the cultivation and preparation of wicker, slip into the shoes of an apprentice basket-maker. An introduction to weaving (from age 3) and workshops allow you to discover and feel this material. It’s a great family experience, and everyone leaves with their own creation.
