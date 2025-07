ateliers tricot de l’été Marcillé

ateliers tricot de l’été Marcillé mercredi 30 juillet 2025.

ateliers tricot de l’été

Mohair du Mellois Marcillé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Que vous souhaitiez

Apprendre à tricoter ou crocheter

Vous perfectionner

Passer des aiguilles droites aux circulaires

Comprendre une fiche tricot

Ou simplement passer un bon moment entre passionné·es

Sylvie vous accompagne les mercredis 16 et 30 juillet, puis les 13 et 27 août (un mercredi sur deux) de 14h30 à 16h30.

Lieu Boutique Mohair du Mellois Ferme des Groies, 79500 St-Génard/Marcillé

(GPS Mohair du Mellois)

Participation libre

Du matériel est à disposition pour débuter, mais si vous êtes équipée, n’hésitez pas à amener votre matériel !

En cas de forte chaleur, on se retrouvera bien au frais dans la vieille grange en pierre. Café, thé et bonne humeur garantis.

Inscription nécessaire envoyez-moi un message avec vos coordonnées (téléphone et si vous avez une thématique que vous souhaitez aborder).

Atelier ouvert à tou·tes, quel que soit l’âge, aux femmes comme aux hommes. .

Mohair du Mellois Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 38 94 97

English :

German :

Italiano :

Espanol : ateliers tricot de l’été

L’événement ateliers tricot de l’été Marcillé a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Pays Mellois