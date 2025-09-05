Ateliers tricot Nogent-le-Rotrou
Ateliers tricot Nogent-le-Rotrou vendredi 5 septembre 2025.
Ateliers tricot
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2025-09-05 15:00:00
fin : 2025-09-26 17:00:00
2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26
Ateliers tricot animés par Liliane. Entrée libre.
Tous les vendredis de 15h à 17h.
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90
English :
Knitting workshops led by Liliane. Free admission.
Every Friday from 3pm to 5pm.
German :
Strickworkshops unter der Leitung von Liliane. Der Eintritt ist frei.
Jeden Freitag von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Italiano :
Laboratori di maglia condotti da Liliane. Ingresso libero.
Ogni venerdì dalle 15.00 alle 17.00.
Espanol :
Talleres de punto dirigidos por Liliane. Entrada gratuita.
Todos los viernes de 15.00 a 17.00 h.
L’événement Ateliers tricot Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-08-29 par OTs DU PERCHE