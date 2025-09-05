Ateliers tricot Nogent-le-Rotrou

Ateliers tricot Nogent-le-Rotrou vendredi 5 septembre 2025.

Ateliers tricot

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-05 15:00:00

fin : 2025-09-26 17:00:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26

Ateliers tricot animés par Liliane. Entrée libre.

Tous les vendredis de 15h à 17h.

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Knitting workshops led by Liliane. Free admission.

Every Friday from 3pm to 5pm.

German :

Strickworkshops unter der Leitung von Liliane. Der Eintritt ist frei.

Jeden Freitag von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Italiano :

Laboratori di maglia condotti da Liliane. Ingresso libero.

Ogni venerdì dalle 15.00 alle 17.00.

Espanol :

Talleres de punto dirigidos por Liliane. Entrada gratuita.

Todos los viernes de 15.00 a 17.00 h.

