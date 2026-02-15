Ateliers Trompe-l’oeil Place Mulot Pau
Ateliers Trompe-l’oeil Place Mulot Pau samedi 11 avril 2026.
Ateliers Trompe-l’oeil
Place Mulot Maison Baylaucq Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Venez vous initier à un atelier trompe l’œil (faux-bois) avec un peintre en décor pour les Journées des Métiers d’Art.
Le faux-bois est une technique qui imite la couleur, les veines et les irrégularités du bois. Cet atelier vous fait découvrir les différentes étapes du trompe l’œil, la richesse des outils utilisés et la variété des rendus.
Pour débutants, à partir de 10 ans
Matériel fourni. Atelier de 2h
sur inscription .
Place Mulot Maison Baylaucq Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Trompe-l’oeil
L’événement Ateliers Trompe-l’oeil Pau a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pau