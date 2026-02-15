Ateliers Trompe-l’oeil Place Mulot Pau

Ateliers Trompe-l’oeil

Venez vous initier à un atelier trompe l’œil (faux-bois) avec un peintre en décor pour les Journées des Métiers d’Art.

Le faux-bois est une technique qui imite la couleur, les veines et les irrégularités du bois. Cet atelier vous fait découvrir les différentes étapes du trompe l’œil, la richesse des outils utilisés et la variété des rendus.

Pour débutants, à partir de 10 ans

Matériel fourni. Atelier de 2h

sur inscription .

