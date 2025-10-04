Ateliers Typomania Médiathèque de Saint Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Ateliers Typomania Samedi 4 octobre, 10h30, 14h00 Médiathèque de Saint Sulpice de Faleyrens Gironde

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Avec Pauline, de Doux rêves, venez jouer avec les mots de manière graphique pour refaire la signalétique de la médiathèque

10h30/12h pour les 8-11 ans

14h-15h30 pour ados/adultes

En partenariat avec la CDC du Grand Saint-Emilonnais

Médiathèque de Saint Sulpice de Faleyrens 1 rue des écoles, Saint Sulpice de Faleyrens Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557512268 https://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque/ https://www.facebook.com/mediathequessf;https://www.instagram.com/mediathequessf/ [{« type »: « phone », « value »: « 0557512268 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/douxreves.fr/?locale=fr_FR »}] Une médiathèque en milieu rural, où on se sent comme chez soi, et en plus, elle a tout d’une grande !

Gratuité pour toutes et tous

Ouverture au public : 24h/semaine

Programmation culturelle tous publics Parking

Accessibilité personnes en situation de handicap

©Doux rêves