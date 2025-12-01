Ateliers Une Journée magique à Clères Espace Clara Clères

Ateliers Une Journée magique à Clères

Espace Clara 38 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Foyer de la Culture et des Loisirs de Clères vous invite à participer à ses ateliers de Noël intitulée Une Journée magique ce samedi 13 décembre 2025 à l’Espace Clara.

De 10h à 11h, vous pourrez participer à des nombreux ateliers créatifs comme l’atelier Fabrique ton objet en laine , Déco de Noël et Ecriture de ta lettre au Père Noël mais vos enfants pourront également se faire maquiller, jouer à des jeux de société ou à un puzzle géant ou tout simplement dessiner ce qu’ils leur plaît.

Dès 11h, Bidule le magicien vous fera son spectacle pour le plaisir des petits comme des grands !

De 13h30 à 17h30, les ateliers du matin recommenceront mais vos enfants pourront également faire de nouvelles activités comme la Pêche aux livres et la création de Cartes postales de Noël .

Venez nombreux ce samedi 13 décembre vivre Une Journée magique avec le Le Foyer de la Culture et des Loisirs de Clères ! .

Espace Clara 38 Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 00 48 21 contact@foyercleres.fr

English : Ateliers Une Journée magique à Clères

L’événement Ateliers Une Journée magique à Clères Clères a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin