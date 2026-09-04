Ateliers Vacances 6/12 ans « Les sorcières à la mode de De Castro » Saint-Lô
mardi 20 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Ateliers Vacances 6/12 ans « Les sorcières à la mode de De Castro »
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Durant les vacances, le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô vous donne rendez-vous pour des ateliers enfants. Au programme du 20 octobre : cet automne, les sorcières du musée perdent la tête et se réinventent ! Viens réaliser ta plus belle sorcière à la manière de Sergio de Castro !
Atelier dédié aux enfants de 6 à 12 ans – 1h30. Sur réservation. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
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English : Ateliers Vacances 6/12 ans « Les sorcières à la mode de De Castro »
L’événement Ateliers Vacances 6/12 ans « Les sorcières à la mode de De Castro » Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô
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