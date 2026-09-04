Informations pratiques

Saint-Lô

Ateliers Vacances 6/12 ans « Les sorcières à la mode de De Castro »

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Durant les vacances, le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô vous donne rendez-vous pour des ateliers enfants.

Au programme du 27 octobre : Cet automne, les sorcières du musée perdent la tête et se réinventent ! Viens réaliser ta plus belle sorcière à la manière de Sergio de Castro !

Atelier dédié aux enfants de 6 à 12 ans – 1h30. Sur réservation. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

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English : Ateliers Vacances 6/12 ans « Les sorcières à la mode de De Castro »

L’événement Ateliers Vacances 6/12 ans « Les sorcières à la mode de De Castro » Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô