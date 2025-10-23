Ateliers vacances au Pavillon Maison de quartier de la Bottière Nantes

Ateliers vacances au Pavillon Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 14:30 – 18:00

Gratuit : non Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 15

LE PAVILLON, espace dédié aux arts visuels au cœur du quartier de la Bottière, propose des ateliers aux vacances d’octobre, du lundi 20 au jeudi 23 et du mercredi 29 au vendredi 31 octobre 2025. Pour les enfants de 5 à 10 ans // 14h30-16hlundi 20 : atelier dessiner c’est gribouillé « avec Sébastien »mardi 21 : atelier impression, les papillons du Collectionneurmercredi 22 : atelier maquette / un château en Espagnejeudi 23 : atelier pop up / les oiseaux perchés mercredi 29 : atelier encre / la palette des couleursjeudi 30 : atelier peinture / le bouquet de Louis Tessiervendredi 31 : atelier maquette / un pavillon et aussi des ateliers ados pour les 10-15 ans / 16h30-18h ! C’est au choix et à l’envie de chacun / BD, manga ou maquette architecture. Renseignements et inscriptions : twopoints.contact@gmail.com

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0663548931 https://assotwopoints.blogspot.com