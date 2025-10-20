Ateliers vacances autour des thèmes du sommeil, du corps, du mouvement, du vivant Villeneuve-d’Ascq
Ateliers vacances autour des thèmes du sommeil, du corps, du mouvement, du vivant Villeneuve-d’Ascq lundi 20 octobre 2025.
Ateliers vacances autour des thèmes du sommeil, du corps, du mouvement, du vivant
1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Nord
Début : 2025-10-20 16:00:00
fin : 2025-10-20 17:00:00
2025-10-20 2025-10-30
Cet atelier propose un temps de partage autour d’histoires et de petites activités. Les enfants seront ensuite invités à réaliser une petite œuvre créative.
Durée 1 heure
Pour les 2-3 ans accompagnés
8 duos parents/enfants
Réservation au 03 59 73 96 00
1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France accueil-forumdessciences@lenord.fr
English :
This workshop offers an opportunity to share stories and activities. Children will then be invited to create a small creative work of art.
Duration: 1 hour
For 2-3 year-olds accompanied by
8 parent/child duos
Book on 03 59 73 96 00
German :
Dieser Workshop bietet eine Zeit des Austauschs rund um Geschichten und kleine Aktivitäten. Anschließend werden die Kinder eingeladen, ein kleines kreatives Werk zu erstellen.
Dauer: 1 Stunde
Für 2-3-Jährige in Begleitung
8 Eltern-Kind-Duos
Reservierung unter 03 59 73 96 00
Italiano :
Questo laboratorio è un momento di condivisione di storie e brevi attività. I bambini saranno poi invitati a realizzare un piccolo lavoro creativo.
Durata: 1 ora
Per bambini di 2-3 anni accompagnati da
8 coppie genitore/bambino
Prenotare al numero 03 59 73 96 00
Espanol :
Este taller es un momento para compartir historias y actividades breves. A continuación, se invitará a los niños a crear una pequeña obra creativa.
Duración: 1 hora
Para niños de 2-3 años acompañados de
8 parejas de padres e hijos
Reserva en el 03 59 73 96 00
