Ateliers vacances autour des thèmes du sommeil, du corps, du mouvement, du vivant Villeneuve-d’Ascq

Ateliers vacances autour des thèmes du sommeil, du corps, du mouvement, du vivant Villeneuve-d’Ascq lundi 20 octobre 2025.

Ateliers vacances autour des thèmes du sommeil, du corps, du mouvement, du vivant

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 16:00:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-30

Cet atelier propose un temps de partage autour d’histoires et de petites activités. Les enfants seront ensuite invités à réaliser une petite œuvre créative.

Durée 1 heure

Pour les 2-3 ans accompagnés

8 duos parents/enfants

Réservation au 03 59 73 96 00

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France accueil-forumdessciences@lenord.fr

English :

This workshop offers an opportunity to share stories and activities. Children will then be invited to create a small creative work of art.

Duration: 1 hour

For 2-3 year-olds accompanied by

8 parent/child duos

Book on 03 59 73 96 00

German :

Dieser Workshop bietet eine Zeit des Austauschs rund um Geschichten und kleine Aktivitäten. Anschließend werden die Kinder eingeladen, ein kleines kreatives Werk zu erstellen.

Dauer: 1 Stunde

Für 2-3-Jährige in Begleitung

8 Eltern-Kind-Duos

Reservierung unter 03 59 73 96 00

Italiano :

Questo laboratorio è un momento di condivisione di storie e brevi attività. I bambini saranno poi invitati a realizzare un piccolo lavoro creativo.

Durata: 1 ora

Per bambini di 2-3 anni accompagnati da

8 coppie genitore/bambino

Prenotare al numero 03 59 73 96 00

Espanol :

Este taller es un momento para compartir historias y actividades breves. A continuación, se invitará a los niños a crear una pequeña obra creativa.

Duración: 1 hora

Para niños de 2-3 años acompañados de

8 parejas de padres e hijos

Reserva en el 03 59 73 96 00

