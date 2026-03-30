Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques Rue Henri IV Nérac

Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques

Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Pendant les vacances scolaires d’avril, les ateliers créatifs et artistiques du Palier au Plafond à Nérac proposent aux enfants, ados et adultes de découvrir différentes techniques artistiques dans une ambiance conviviale et créative.

Au programme

Mardi 7 avril (+9 ans, ados, adultes) dessin mangas. Visages de face.

Mercredi 8 avril (duo enfants 1-4 ans adultes) Arts plastiques et relecture d’album

Jeudi 9 avril (+7 ans, ados, adultes) Linogravure, tampon

Mercredi 15 avril (+ 8ans, ados, adultes) Gravure sur tetrapack

Jeudi 16 avril (+ 8ans, ados, adultes) Dessin animaux

Vendredi 17 avril (+ 6 ans, ados, adultes) Cyanotype végétal

Matériel fourni et boisson offerte.

Des portes ouvertes avec exposition des dessins et techniques auront lieu les samedi 11 et 18 avril de 9h30 à 12h30 (entrée gratuite).

Ateliers arts plastiques, origamis, broderie, dessins à la demande .

Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 16 29 contact@ellestmanuelle.fr

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L’événement Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques Nérac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Albret