Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques Rue Henri IV Nérac
Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques Rue Henri IV Nérac mardi 7 avril 2026.
Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques
Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17
Pendant les vacances scolaires d’avril, les ateliers créatifs et artistiques du Palier au Plafond à Nérac proposent aux enfants, ados et adultes de découvrir différentes techniques artistiques dans une ambiance conviviale et créative.
Au programme
Mardi 7 avril (+9 ans, ados, adultes) dessin mangas. Visages de face.
Mercredi 8 avril (duo enfants 1-4 ans adultes) Arts plastiques et relecture d’album
Jeudi 9 avril (+7 ans, ados, adultes) Linogravure, tampon
Mercredi 15 avril (+ 8ans, ados, adultes) Gravure sur tetrapack
Jeudi 16 avril (+ 8ans, ados, adultes) Dessin animaux
Vendredi 17 avril (+ 6 ans, ados, adultes) Cyanotype végétal
Matériel fourni et boisson offerte.
Des portes ouvertes avec exposition des dessins et techniques auront lieu les samedi 11 et 18 avril de 9h30 à 12h30 (entrée gratuite).
Ateliers arts plastiques, origamis, broderie, dessins à la demande .
Rue Henri IV Les Créations du Palier Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 16 29 contact@ellestmanuelle.fr
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English : Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques
L’événement Ateliers vacances d’avril pratiques créatives et artistiques Nérac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Albret
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