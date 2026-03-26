Ateliers vacances d’avril Route du Mont Mouchet Saugues

Ateliers vacances d’avril

Route du Mont Mouchet Les Ateliers de la Bruyère Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09

Animation aux Ateliers de la Bruyère.

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Route du Mont Mouchet Les Ateliers de la Bruyère Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

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English :

Animation at Ateliers de la Bruyère.

L’événement Ateliers vacances d’avril Saugues a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier