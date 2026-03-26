Ateliers vacances d’avril Route du Mont Mouchet Saugues
Ateliers vacances d’avril Route du Mont Mouchet Saugues mardi 7 avril 2026.
Ateliers vacances d’avril
Route du Mont Mouchet Les Ateliers de la Bruyère Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-09
Animation aux Ateliers de la Bruyère.
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Route du Mont Mouchet Les Ateliers de la Bruyère Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
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English :
Animation at Ateliers de la Bruyère.
L’événement Ateliers vacances d’avril Saugues a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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