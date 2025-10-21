Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Mardi 21 octobre, 15h (1h30) AT 6-12 Le bestiaire du musée

Les animaux sont partout au musée ! Après avoir ouvert l’œil à la recherche de ces compagnons à poils et à plumes dans le musée, les apprentis artistes créeront un portrait animalier gravé.

Mercredi 22 octobre, 15h (2h) AT Ados Les voix du temps

Et si les objets du musée pouvaient parler ? Viens leur prêter ta plume et découvrir leurs secrets oubliés… Si tu le souhaites, ton texte pourra être dans un podcast réalisé pendant l’atelier. (Tu peux apporter ton goûter et ta gourde d’eau)

Jeudi 23 octobre, 15h (1h30) AT 6-12 Drôle de tête !

Après une visite ludique, les enfants humaniseront un objet en le décorant et le transformant à l’aide de différentes techniques.

Vendredi 24 octobre, 11h (45min) AT 3-6 Voyage dans le passé

Les petits explorateurs vont remonter le temps pour découvrir comment on vivait autrefois, en jouant, en observant et en créant !

Dimanche 26 octobre, 15h (1h) Visite guidée de l’expo. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

