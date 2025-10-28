Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô
Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô mardi 28 octobre 2025.
Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-28
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-28
Mardi 28 octobre, 15h (1h30) AT 6-12 Le bestiaire du musée
Les animaux sont partout au musée ! Après avoir ouvert l’œil à la recherche de ces compagnons à poils et à plumes dans le musée, les apprentis artistes créeront un portrait animalier gravé.
Jeudi 30 octobre, 15h (1h30) AT 6-12 Drôle de tête !
Après une visite ludique, les enfants humaniseront un objet en le décorant et le transformant à l’aide de différentes techniques.
Vendredi 31 octobre, 11h (45 min) AT 3-6 Halloween
A vos marques, prêts, décorez ! Les enfants sont conviés à décorer leur courge d’Halloween pour les transformer en monstres et autres créatures fabuleuses. Déguisements bienvenus ! .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Saint-Lô