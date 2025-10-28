Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô mardi 28 octobre 2025.

Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-28

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-28

Mardi 28 octobre, 15h (1h30) AT 6-12 Le bestiaire du musée

Les animaux sont partout au musée ! Après avoir ouvert l’œil à la recherche de ces compagnons à poils et à plumes dans le musée, les apprentis artistes créeront un portrait animalier gravé.

Jeudi 30 octobre, 15h (1h30) AT 6-12 Drôle de tête !

Après une visite ludique, les enfants humaniseront un objet en le décorant et le transformant à l’aide de différentes techniques.

Vendredi 31 octobre, 11h (45 min) AT 3-6 Halloween

A vos marques, prêts, décorez ! Les enfants sont conviés à décorer leur courge d’Halloween pour les transformer en monstres et autres créatures fabuleuses. Déguisements bienvenus ! .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Vacances > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Saint-Lô