Ateliers vacances pour enfants et ados au Pavillon Maison de quartier de la Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-22 10:30 – 18:00

Gratuit : non 8 € / 10 € atelier 8 € la séance pour les adhérentsatelier 10 € la séance pour les non adhérents Inscriptions : twopoints.contact@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 15

LE PAVILLON, propose des « ateliers vacances » entre du lundi 22 au mercredi 24 décembre 2025 Pour les enfants de 8 à 12 ans // 10h30-12h :lundi 22 : atelier FLIP BOOK / des mots et des oiseaux.mardi 23 : atelier impression pastel gras, les papillons du Collectionneur.mercredi 24 : atelier maquette / le massif Alpin Pour les enfants de 5 à 10 ans // 14h30-16h :lundi 22 : atelier maquette / les montagnes de Pa’pa-dso-kimardi 23 : atelier impression pastel gras, les papillons du Collectionneurmercredi 24 : atelier pop up / la ballade des dinosaures et aussi des ateliers ados pour les 10-15 ans / 16h30-18hC’est au choix et à l’envie de chacun / BD, manga ou maquette architecture;

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0649435734 https://assotwopoints.blogspot.com