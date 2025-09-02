Ateliers vannerie Fessenheim
Ateliers vannerie Fessenheim mardi 2 septembre 2025.
Ateliers vannerie
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-02 09:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-02 2025-09-10 2025-09-27
Ateliers avec Sophie Bader, différents thème à chaque date. .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 10 37 30 contact.lacfessenheim@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers vannerie Fessenheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach