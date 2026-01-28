ATELIERS VANNERIE Legé
ATELIERS VANNERIE Legé samedi 14 février 2026.
ATELIERS VANNERIE
26 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-21
Participez à la co-création de ruche de biodiversité
Découvrez les techniques de vannerie et de tissage. Deux sortes de ruches seront réalisées durant ces deux ateliers.
Places limitées !
Prix libre .
26 Rue de la Chaussée Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 45 67 76 contact@lemielestunefleur.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the co-creation of a biodiversity hive
L’événement ATELIERS VANNERIE Legé a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sud Retz Atlantique