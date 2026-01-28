ATELIERS VANNERIE

26 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21

Participez à la co-création de ruche de biodiversité

Découvrez les techniques de vannerie et de tissage. Deux sortes de ruches seront réalisées durant ces deux ateliers.

Places limitées !

Prix libre .

26 Rue de la Chaussée Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 45 67 76 contact@lemielestunefleur.com

English :

Take part in the co-creation of a biodiversity hive

L’événement ATELIERS VANNERIE Legé a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sud Retz Atlantique