Ateliers Vannerie par Eure-et-Loir Nature Morancez
9 Rue de Chavannes Morancez Eure-et-Loir
Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07
En compagnie d’un vannier, apprenez à réaliser des nichoirs, panier et objets de décoration en osier naturel.
Inscription minimum à deux séances conseillées. Animation gratuite Réservée aux adhérents de l’association Eure-et-Loir Nature Réservation obligatoire. .
9 Rue de Chavannes Morancez 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 97 asso@eln28.org
English :
In the company of a basket-maker, learn how to make birdhouses, baskets and decorative objects from natural wicker.
