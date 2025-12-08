Ateliers Vannerie par Eure-et-Loir Nature Morancez

Ateliers Vannerie par Eure-et-Loir Nature

9 Rue de Chavannes Morancez Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07

En compagnie d’un vannier, apprenez à réaliser des nichoirs, panier et objets de décoration en osier naturel.

Inscription minimum à deux séances conseillées. Animation gratuite Réservée aux adhérents de l’association Eure-et-Loir Nature Réservation obligatoire. .

9 Rue de Chavannes Morancez 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 97 asso@eln28.org

English :

In the company of a basket-maker, learn how to make birdhouses, baskets and decorative objects from natural wicker.

