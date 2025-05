Ateliers vélos pour séniors – Impasse Coluche Falaise, 13 mai 2025 14:00, Falaise.

Calvados

Ateliers vélos pour séniors Impasse Coluche BeeCycle Falaise Calvados

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13 14:00:00

fin : 2025-06-03 16:00:00

Date(s) :

2025-05-13

2025-05-20

2025-05-27

2025-06-03

2025-06-10

2025-06-17

2025-06-24

BeeCycle organise sur le mois de mai et juin des ateliers vélos gratuits pour les 60 ans et plus, avec la présence d’une éducatrice mobilité à vélo

Au programme

Parcours printanier d’activités vélo, maniement vélos, découverte du VAE (véhicule à assistance électrique), code de la route, mise en situation en ville, atelier mécanique et entretien, balade loisirs.

Ouvert à tous (débutants, confirmés) sur inscription

Impasse Coluche BeeCycle

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 68 42 90 11 velos@laruche-ressourcerie.fr

English : Ateliers vélos pour séniors

In May and June, BeeCycle organizes free bicycle workshops for people aged 60 and over, with the presence of a bicycle mobility educator

Program:

A springtime course of cycling activities, bike handling, discovery of the VAE (electrically assisted vehicle), highway code, city situations, mechanics and maintenance workshop, leisure rides.

Open to all (beginners and advanced), registration required

German : Ateliers vélos pour séniors

BeeCycle organisiert in den Monaten Mai und Juni kostenlose Fahrradworkshops für Menschen ab 60 Jahren, bei denen eine Mobilitätspädagogin auf dem Fahrrad anwesend ist

Auf dem Programm stehen:

Frühlings-Parcours mit Fahrrad-Aktivitäten, Umgang mit Fahrrädern, Entdeckung des VAE (Fahrzeug mit elektrischer Unterstützung), Verkehrsregeln, Situation in der Stadt, Werkstatt für Mechanik und Wartung, Freizeitfahrt.

Offen für alle (Anfänger, Fortgeschrittene), Anmeldung erforderlich

Italiano :

Nei mesi di maggio e giugno, BeeCycle organizza workshop gratuiti sulla bicicletta per persone di 60 anni e oltre, con la presenza di un educatore alla mobilità ciclistica

In programma:

Corso primaverile di attività ciclistiche, manipolazione della bicicletta, scoperta del VAE (veicolo elettrico assistito), codice della strada, gioco di ruolo in città, laboratorio di meccanica e manutenzione, gita di piacere.

Aperto a tutti (principianti e avanzati), iscrizione obbligatoria

Espanol :

En mayo y junio, BeeCycle organiza talleres gratuitos de bicicleta para mayores de 60 años, con la presencia de un educador en movilidad en bicicleta

En el programa:

Curso de primavera de actividades en bicicleta, manejo de la bicicleta, descubrimiento del VAE (vehículo con asistencia eléctrica), código de circulación, juegos de rol en la ciudad, taller de mecánica y mantenimiento, salida de ocio.

Abierto a todos (principiantes y avanzados), inscripción obligatoria

L’événement Ateliers vélos pour séniors Falaise a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Falaise Suisse Normande