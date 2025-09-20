ATELIERS VENDANGES EN FAMILLE(S) Autignac

Le Service Petite Enfance des Avant-Monts organise les Ateliers vendanges en famille de 9h à 12h à la salle Marc Cassot. Entrée libre et gratuite.

Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 87 91 83 65

English :

The Service Petite Enfance des Avant-Monts organizes Family Harvest Workshops from 9am to 12pm at Salle Marc Cassot. Free admission.

German :

Der Service Petite Enfance des Avant-Monts organisiert die Weinlese-Workshops für Familien von 9:00 bis 12:00 Uhr im Marc Cassot-Saal. Eintritt frei und kostenlos.

Italiano :

Il Service Petite Enfance des Avant-Monts organizza laboratori di raccolta per famiglie dalle 9 alle 12 presso la Salle Marc Cassot. Ingresso libero.

Espanol :

El Service Petite Enfance des Avant-Monts organiza talleres familiares sobre la vendimia de 9 a 12 h en la Salle Marc Cassot. Entrada gratuita.

