Ateliers « Vie quotidienne au Néo », « Poterie » ; « fouilles archéologiques » Espace culturel Le Poulpe Plescop

Ateliers « Vie quotidienne au Néo », « Poterie » ; « fouilles archéologiques » Espace culturel Le Poulpe Plescop samedi 20 septembre 2025.

Ateliers « Vie quotidienne au Néo », « Poterie » ; « fouilles archéologiques » Samedi 20 septembre, 14h00 Espace culturel Le Poulpe Morbihan

A partir de 5 ou 7 ans selon l’atelier.

De 14h à 17h, trois ateliers d’une heure.

Sur inscription :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le CPIE Val de Vilaine propose des animations autour de l’environnement pour sensibiliser aux enjeux écologiques et mettre en lumière les richesses naturelles et culturelles locales.

Ateliers CPIE Val de Vilaine, « Vie quotidienne au Néo » + « Poterie » ; « fouilles archéologiques »

Espace culturel Le Poulpe 88 av. général de Gaulle 56890Plescop Plescop 56890 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « pays.art-histoire@gmvagglo.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297445202 »}]

Le CPIE Val de Vilaine propose des animations autour de l’environnement pour sensibiliser aux enjeux écologiques et mettre en lumière les richesses naturelles et culturelles locales.

©CPIE Val de Vilaine