Ateliers vitalité Renung
Ateliers vitalité Renung mardi 24 février 2026.
Ateliers vitalité
Salle des sports Renung Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-02-24
– ̂ ́
Le CIAS propose aux seniors du territoire des ateliers de prévention gratuits, pensés pour prendre soin de soi, échanger et partager des moments conviviaux en petit groupe.
Atelier Cap Bien-Être
Du 9 au 30 mars à 9h15
Résidence seniors d’Aire-sur-l’Adour (4 place du Tursan)
4 séances collectives Gratuit
Atelier Vitalité
Du mardi 24 février au mardi 31 mars à 9h30
Renung Salle de sport, allée des sports
6 séances collectives Gratuit
Inscription obligatoire auprès du CIAS 06 69 15 22 95 .
Salle des sports Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 15 22 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers vitalité
L’événement Ateliers vitalité Renung a été mis à jour le 2026-01-30 par Tourisme Aire Eugénie