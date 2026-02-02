Ateliers vitalité

Salle des sports Renung Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-02-24

– ̂ ́

Le CIAS propose aux seniors du territoire des ateliers de prévention gratuits, pensés pour prendre soin de soi, échanger et partager des moments conviviaux en petit groupe.

Atelier Cap Bien-Être

Du 9 au 30 mars à 9h15

Résidence seniors d’Aire-sur-l’Adour (4 place du Tursan)

4 séances collectives Gratuit

Atelier Vitalité

Du mardi 24 février au mardi 31 mars à 9h30

Renung Salle de sport, allée des sports

6 séances collectives Gratuit

Inscription obligatoire auprès du CIAS 06 69 15 22 95 .

Salle des sports Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 15 22 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers vitalité

L’événement Ateliers vitalité Renung a été mis à jour le 2026-01-30 par Tourisme Aire Eugénie