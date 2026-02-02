Ateliers vitalité Renung

Ateliers vitalité Renung mardi 24 février 2026.

Salle des sports Renung Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-24
fin : 2026-03-31

2026-02-24

Le CIAS propose aux seniors du territoire des ateliers de prévention gratuits, pensés pour prendre soin de soi, échanger et partager des moments conviviaux en petit groupe.
 Atelier Cap Bien-Être
 Du 9 au 30 mars à 9h15
 Résidence seniors d’Aire-sur-l’Adour (4 place du Tursan)
 4 séances collectives Gratuit
 Atelier Vitalité
 Du mardi 24 février au mardi 31 mars à 9h30
 Renung Salle de sport, allée des sports
 6 séances collectives Gratuit
 Inscription obligatoire auprès du CIAS 06 69 15 22 95   .

Salle des sports Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 15 22 95 

