Ateliers vivants à la carte Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-30

Les animateurs proposent au public des activités accompagnées. Ces ateliers sont déployés totalement ou partiellement en fonction du public présent et de la capacité d’accueil du site.

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.32.43

English :

Guides offer accompanied activities for the public. These workshops are deployed in full or in part depending on the number of visitors and the site?s capacity.

German :

Die Betreuer bieten dem Publikum begleitete Aktivitäten an. Diese Workshops werden je nach Publikum und Kapazität des Veranstaltungsortes ganz oder teilweise durchgeführt.

Italiano :

Gli animatori propongono al pubblico attività guidate. Questi laboratori sono offerti per intero o in parte a seconda del numero di visitatori e della capacità del sito.

Espanol :

Los animadores ofrecen actividades guiadas al público. Estos talleres se ofrecen en su totalidad o en parte dependiendo del número de visitantes y de la capacidad del recinto.

