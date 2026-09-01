Ateliers voyages à l’aquarelle Kruth
mercredi 16 septembre 2026 · Kruth
Informations pratiques
Kruth
Ateliers voyages à l’aquarelle
Kruth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Avec la sorcière aux pâquerettes, apprenez à créer vos propres cartes postales à l’aquarelle autour d’un café et de bons cookies du Vroom Café ! Ouvert à tous les âges et tous niveaux.
Fourniture et cours inclus
Avec la sorcière aux pâquerettes, apprenez à créer vos propres cartes postales à l’aquarelle autour d’un café et de bons cookies du Vroom Café ! Ouvert à tous les âges et tous niveaux.
Fourniture et cours inclus .
Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 7 64 20 33 49
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English :
Join the Witch of the P%E2querettes and learn how to create your own watercolor postcards while enjoying a cup of coffee and delicious cookies at the Vroom Café! Open to all ages and skill levels.
Supplies and class included
L’événement Ateliers voyages à l’aquarelle Kruth a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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