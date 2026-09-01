Informations pratiques

Kruth

Ateliers voyages à l’aquarelle

Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Avec la sorcière aux pâquerettes, apprenez à créer vos propres cartes postales à l’aquarelle autour d’un café et de bons cookies du Vroom Café ! Ouvert à tous les âges et tous niveaux.

Fourniture et cours inclus

Avec la sorcière aux pâquerettes, apprenez à créer vos propres cartes postales à l’aquarelle autour d’un café et de bons cookies du Vroom Café ! Ouvert à tous les âges et tous niveaux.

Fourniture et cours inclus .

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 7 64 20 33 49

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English :

Join the Witch of the P%E2querettes and learn how to create your own watercolor postcards while enjoying a cup of coffee and delicious cookies at the Vroom Café! Open to all ages and skill levels.

Supplies and class included

L’événement Ateliers voyages à l’aquarelle Kruth a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin