Ateliers Waacking et Locking + soirée Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 11:00 – 23:59

Gratuit : non 15€ / 25€ / Gratuit / Prix libre 15€ : un atelier de 2h25€ : les deux ateliers de 2hGratuit pour les enfants en-dessous de 10 ansPrix libre : la soirée Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public

Deux ateliers tous publics pour découvrir deux danses Funk : le Waacking et le Locking avec Liss Funk, danseuse professionnelle venant de Rennes.Waacking : 11h – 13hLocking : 14h – 16hTemps d’échange culturel à l’issue du deuxième stage.15€ un atelier, 25€ les deux ateliers. Soirée Swing et Funk le soir, de 20h à 00h ; prix libre.

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000

0603661424 https://swingoclock.fr/inscriptions/



