Ateliers yoga du rire Salle des fêtes Surin mardi 24 mars 2026.
Salle des fêtes Le bourg Surin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-24
fin : 2026-04-07
2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12
Pour rétablir l’équilibre émotionnel, l’ensemble des caisses de retraites en coordination avec l’ASEPT Poitou et la MSA Services Poitou, vous propose des ateliers où le rire sera votre allié pour réduire le stress physique et mental. .
Salle des fêtes Le bourg Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 56 36
