Ateliers yoga Salle de l’ancienne gare Ornans

Ateliers yoga Salle de l’ancienne gare Ornans samedi 11 octobre 2025.

Ateliers yoga

Salle de l’ancienne gare 15 Avenue du Général de Gaulle Ornans Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-24 2026-02-28 2026-03-07 2026-04-25 2026-05-30

Reprise des cours de yoga dispensés par l’association Ornans Yoga qui propose 8 cours hebdomadaires d’une durée de 1h15 en plus des ateliers prévus les samedis.

A Ornans, les professeurs de yoga enseignent le Hatha-Yoga et ont été formés à l’école française de yoga dans la lignée Hahoutoff. Cet enseignement est caractérisé par un travail d’étirement et des respirations profondes entre chaque posture.

Fiche d’inscription et tarifs ici https://www.ornans-yoga.fr/telecharger-les-fiches-dinscriptions/ .

Salle de l’ancienne gare 15 Avenue du Général de Gaulle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté clubornansyoga@gmail.com

English : Ateliers yoga

German : Ateliers yoga

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers yoga Ornans a été mis à jour le 2025-08-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON