Ateliers yoga Salle de l’ancienne gare Ornans

Ateliers yoga

Salle de l’ancienne gare 15 Avenue du Général de Gaulle Ornans Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-28 2026-03-07 2026-04-25 2026-05-30

Reprise des cours de yoga dispensés par l’association Ornans Yoga qui propose 8 cours hebdomadaires d’une durée de 1h15 en plus des ateliers prévus les samedis.

A Ornans, les professeurs de yoga enseignent le Hatha-Yoga et ont été formés à l’école française de yoga dans la lignée Hahoutoff. Cet enseignement est caractérisé par un travail d’étirement et des respirations profondes entre chaque posture.

Fiche d’inscription et tarifs ici https://www.ornans-yoga.fr/telecharger-les-fiches-dinscriptions/ .

Salle de l’ancienne gare 15 Avenue du Général de Gaulle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté clubornansyoga@gmail.com

