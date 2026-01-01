Ateliers yoga Salle de l’ancienne gare Ornans
Ateliers yoga Salle de l’ancienne gare Ornans samedi 24 janvier 2026.
Ateliers yoga
Salle de l’ancienne gare 15 Avenue du Général de Gaulle Ornans Doubs
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24 2026-02-28 2026-03-07 2026-04-25 2026-05-30
Reprise des cours de yoga dispensés par l’association Ornans Yoga qui propose 8 cours hebdomadaires d’une durée de 1h15 en plus des ateliers prévus les samedis.
A Ornans, les professeurs de yoga enseignent le Hatha-Yoga et ont été formés à l’école française de yoga dans la lignée Hahoutoff. Cet enseignement est caractérisé par un travail d’étirement et des respirations profondes entre chaque posture.
Fiche d’inscription et tarifs ici https://www.ornans-yoga.fr/telecharger-les-fiches-dinscriptions/ .
clubornansyoga@gmail.com
