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Ateliers Yoga Parent-Enfant Talmont-Saint-Hilaire

Ateliers Yoga Parent-Enfant Talmont-Saint-Hilaire mercredi 15 avril 2026.

Adresse : La Pinière

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Ateliers Yoga Parent-Enfant

La Pinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-24

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La Pinière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 26 35 52 

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English :

L’événement Ateliers Yoga Parent-Enfant Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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