Ateliers yoga pour bébés et enfants Mon p’tit café Lamballe-Armor

Ateliers yoga pour bébés et enfants

Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-13 16:30:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Samedis Baby Yoga reviennent au P’tit Café !

Un moment tout doux pour bouger, s’étirer, rire et se détendre avec son tout-petit.

Le baby yoga, c’est

de l’éveil corporel en douceur

de la complicité avec son enfant

des jeux et de la détente partagée

Baby Yoga 18mois 3ans

(Pensez à vous inscrire www.billetweb.fr/pro/monptitcafe

Ateliers animés par Alice éducatrice de jeunes enfants .

Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

