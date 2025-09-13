Ateliers yoga pour bébés et enfants Mon p’tit café Lamballe-Armor
Ateliers yoga pour bébés et enfants Mon p’tit café Lamballe-Armor samedi 13 septembre 2025.
Ateliers yoga pour bébés et enfants
Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-13 16:30:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
Samedis Baby Yoga reviennent au P’tit Café !
Un moment tout doux pour bouger, s’étirer, rire et se détendre avec son tout-petit.
Le baby yoga, c’est
de l’éveil corporel en douceur
de la complicité avec son enfant
des jeux et de la détente partagée
Baby Yoga 18mois 3ans
(Pensez à vous inscrire www.billetweb.fr/pro/monptitcafe
Ateliers animés par Alice éducatrice de jeunes enfants .
Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
