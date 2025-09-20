Ateliers Zellige « puzzles » et coloriages des motifs géométriques Grande Mosquée Mohammed VI Saint-Étienne

Ateliers Zellige « puzzles » et coloriages des motifs géométriques 20 et 21 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Aucune réservation n’est nécessaire — Les ateliers sont gratuits

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ateliers Zellige « puzzles » et coloriage de motifs géométriques

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne vous invite à plonger dans l’univers fascinant des motifs géométriques et floraux qui ornent ses murs.

Venez manipuler de véritables fragments de zellige pour reconstituer des puzzles colorés et participez à des séances de coloriage inspirées de ces motifs traditionnels. Ces ateliers sont conçus pour petits et grands, en toute autonomie, afin que chacun puisse s’initier à cet art ancestral à son rythme et selon ses envies.

Le zellige est une mosaïque emblématique du Maroc, composée de carreaux de céramique émaillée taillés à la main avec précision à l’aide d’outils traditionnels. Assemblées comme un puzzle savant, ces pièces forment des décors multicolores qui ornent palais, Mosquées et Riads, tout en protégeant les murs jusqu’à hauteur d’homme.

Partagez un moment convivial et créatif, et repartez avec une meilleure connaissance de ce savoir-faire millénaire.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

