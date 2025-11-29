Ateliers Zéro Déchet Place Claude Wormser Avermes
Place Claude Wormser Centre Social d’Avermes Le Point Commun Avermes Allier
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets nous vous donnons rendez-vous au Point Commun d’Avermes pour un après-midi convivial avec divers ateliers et animations gratuites en lien avec la réduction des déchets
As part of the European Week for Waste Reduction, we invite you to join us at the Point Commun d’Avermes for a convivial afternoon of workshops and free events on waste reduction
Anlässlich der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung laden wir Sie zu einem geselligen Nachmittag mit verschiedenen kostenlosen Workshops und Animationen im Zusammenhang mit der Abfallvermeidung in den Point Commun in Avermes ein
Nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, vi invitiamo al Point Commun d’Avermes per un pomeriggio conviviale con laboratori ed eventi gratuiti sulla riduzione dei rifiuti
En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, le invitamos al Point Commun d’Avermes a una agradable tarde de talleres y actos gratuitos sobre la reducción de residuos
