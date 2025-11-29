Ateliers Zéro Déchet Place Claude Wormser Avermes

Ateliers Zéro Déchet

Place Claude Wormser Centre Social d’Avermes Le Point Commun Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets nous vous donnons rendez-vous au Point Commun d’Avermes pour un après-midi convivial avec divers ateliers et animations gratuites en lien avec la réduction des déchets

.

Place Claude Wormser Centre Social d’Avermes Le Point Commun Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes pointcommun@mairieavermes.fr

English :

As part of the European Week for Waste Reduction, we invite you to join us at the Point Commun d’Avermes for a convivial afternoon of workshops and free events on waste reduction

German :

Anlässlich der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung laden wir Sie zu einem geselligen Nachmittag mit verschiedenen kostenlosen Workshops und Animationen im Zusammenhang mit der Abfallvermeidung in den Point Commun in Avermes ein

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, vi invitiamo al Point Commun d’Avermes per un pomeriggio conviviale con laboratori ed eventi gratuiti sulla riduzione dei rifiuti

Espanol :

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, le invitamos al Point Commun d’Avermes a una agradable tarde de talleres y actos gratuitos sobre la reducción de residuos

L’événement Ateliers Zéro Déchet Avermes a été mis à jour le 2025-11-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région