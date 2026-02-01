Ateliers Zéro Déchets des idées simples pour un quotidien plus vert Salle Polyvalente Château-Salins
Ateliers Zéro Déchets des idées simples pour un quotidien plus vert Salle Polyvalente Château-Salins jeudi 12 février 2026.
Ateliers Zéro Déchets des idées simples pour un quotidien plus vert
Salle Polyvalente Place de la saline Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-12 20:00:00
fin : 2026-02-12 22:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Envie d’adopter des gestes simples pour un quotidien plus vert ?
Rejoignez-nous pour une soirée d’ateliers pratiques et conviviaux autour du zéro déchet et du jardinage au naturel
Au programme
Fabrication de lessive au savon de Marseille
Pastilles pour lave-vaisselle
Crème pour les mains à base de cire d’abeille
Préparation de terreau et ronds pré-semés
Semis (basilic, salades…)
Fabrication de mangeoires à oiseaux
Bourse aux graines tout au long de la soirée !Tout public
Salle Polyvalente Place de la saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 24 36
English :
Would you like to adopt simple gestures for a greener everyday life?
Join us for an evening of practical and friendly workshops on zero waste and natural gardening
On the program
Making laundry detergent with Marseille soap
Dishwasher tablets
Beeswax-based hand cream
Preparing potting soil and pre-sown rounds
Sowing (basil, lettuce, etc.)
Making bird feeders
Seed exchange all evening long!
L’événement Ateliers Zéro Déchets des idées simples pour un quotidien plus vert Château-Salins a été mis à jour le 2026-02-06 par OT DU PAYS SAULNOIS