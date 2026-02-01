Ateliers Zéro Déchets des idées simples pour un quotidien plus vert Salle Polyvalente Château-Salins

Ateliers Zéro Déchets des idées simples pour un quotidien plus vert

Salle Polyvalente Place de la saline Château-Salins Moselle

Gratuit

Gratuit

Jeudi 2026-02-12 20:00:00

2026-02-12 22:00:00

2026-02-12

Envie d’adopter des gestes simples pour un quotidien plus vert ?

Rejoignez-nous pour une soirée d’ateliers pratiques et conviviaux autour du zéro déchet et du jardinage au naturel

Au programme

Fabrication de lessive au savon de Marseille

Pastilles pour lave-vaisselle

Crème pour les mains à base de cire d’abeille

Préparation de terreau et ronds pré-semés

Semis (basilic, salades…)

Fabrication de mangeoires à oiseaux

Bourse aux graines tout au long de la soirée !Tout public

Salle Polyvalente Place de la saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est

English :

Would you like to adopt simple gestures for a greener everyday life?

Join us for an evening of practical and friendly workshops on zero waste and natural gardening

On the program

Making laundry detergent with Marseille soap

Dishwasher tablets

Beeswax-based hand cream

Preparing potting soil and pre-sown rounds

Sowing (basil, lettuce, etc.)

Making bird feeders

Seed exchange all evening long!

