ATELIERS ZLOW Atelier adultes Ma couronne de Noël unique ! Trouville-sur-Mer

ATELIERS ZLOW Atelier adultes Ma couronne de Noël unique !

26 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Créez votre couronne de Noël avec branches de sapin, rubans et senteurs hivernales. Atelier adultes le 20 décembre de 14 h à 16 h à l’Atelier Zlow, 26 rue Carnot. Tarif 65 € (goûter inclus). Inscription obligatoire zlow.trouville@gmail.com 06 87 32 33 45.

Plongez dans l’esprit des fêtes en réalisant votre propre couronne de Noël. À partir de branches de sapin, de rubans dorés et de senteurs hivernales, composez une création naturelle et personnalisée, idéale pour décorer votre porte ou votre table de fête.

L’atelier se tiendra le 20 décembre de 14 h à 16 h.

Tarif 50 € par personne, petit goûter maison inclus.

Lieu Atelier Zlow, 26 rue Carnot

Tél. 06 87 32 33 45

Inscription obligatoire par mail zlow.trouville@gmail.com .

26 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 87 32 33 45 zlow.trouville@gmail.com

English : ATELIERS ZLOW Atelier adultes Ma couronne de Noël unique !

Create your own Christmas wreath with fir branches, ribbons and winter scents. Adult workshop December 20, 2 4 pm at Atelier Zlow, 26 rue Carnot. Price: 65? (snack included). Registration required: zlow.trouville@gmail.com ? 06 87 32 33 45.

