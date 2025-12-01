Ateliers Zlow Atelier Adultes Ma jolie table de Noël ! Ateliers Zlow Trouville-sur-Mer

Ateliers Zlow Atelier Adultes Ma jolie table de Noël !

Créez votre table de Noël avec comme ornement bougie, porcelaine et fleurs . Atelier adultes le 13 décembre de 14 h à 17 h à l'Atelier Zlow, 26 rue Carnot. Tarif 65 € (goûter inclus). Inscription obligatoire zlow.trouville@gmail.com 06 87 32 33 45.

Plongez dans l’esprit des fêtes en imaginant une décoration de table élégante et lumineuse.

Associez la douceur des bougies, le raffinement de la porcelaine et la fraîcheur des fleurs pour composer une mise en scène chaleureuse et personnalisée.

Un ensemble harmonieux et délicat, idéal pour sublimer vos repas de fête et accueillir vos invités dans une atmosphère enchantée.

L’atelier se tiendra le 13 décembre de 14 h à 17 h.

Tarif 65 € par personne, petit goûter maison inclus.

English :

Create your own Christmas table with candles, porcelain and flowers. Adult workshop December 13, 2pm to 5pm at Atelier Zlow, 26 rue Carnot. Price: 65 ? (snack included). Registration required: zlow.trouville@gmail.com ? 06 87 32 33 45.

