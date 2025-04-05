Ateliers Zlow Les artistes du Printemps Trouville-sur-Mer

Ateliers Zlow Les artistes du Printemps

26 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Ateliers sensoriels avec Agathe pour reconnecter les enfants à la nature. Mini-stage Les contes de Noël prennent vie ! du 29 au 31 décembre, 10 h 30–12 h 30 création de marionnettes et décors, spectacle final le 31 à 17 h 30. Tarif 90 €. Infos Atelier Zlow, 26 rue Victor Hugo, 06 87 32 33

Du 13 avril au 1er mai 2026, de 10h à 12h, offrez à vos enfants (à partir de 4 ans) un moment créatif et ludique autour de la Nature et du printemps.

Nos ateliers les invitent à explorer le monde vivant tout en développant leur imagination et leur curiosité à travers différentes activités manuelles

• Peinture d’oiseaux sur différents supports, selon l’inspiration du moment

• Fabrication d’un insecte XL en papier mâché, après observation au microscope

• Création de fleurs en papier pour un décor printanier coloré

• Réalisation d’un herbier pour conserver les trésors du printemps

• Fabrication d’un attrape-rêve avec des éléments naturels pour un atelier poétique et apaisant

Les enfants participeront aussi à un atelier jardinage ils mettront les mains dans la terre, planteront des graines et observeront leur croissance.

Pour les plus grands, un moment upcycling permettra de transformer un objet désuet en objet de décoration, et ils participeront également à la création d’un grand mobile naturel.

Le programme s’adapte chaque jour à l’âge et aux envies des enfants, pour un atelier toujours plus inspirant.

Atelier tous les jours de 10h à 12h

Durée 2h

Lieu 26 rue Carnot, Trouville-sur-Mer

Tarif 40€ par jour

N’hésitez pas à réserver rapidement afin de garantir une place à votre enfant. .

26 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 87 32 33 45 zlow.trouville@gmail.com

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English : Ateliers Zlow Les artistes du Printemps

Sensory workshops with Agathe to reconnect children with nature. Christmas tales come to life mini-workshop from 29 to 31 December, 10.30am-12.30pm: creation of puppets and sets, final show on the 31st at 5.30pm. Price: €90. More info: Atelier Zlow, 26 rue Victor Hugo, 06 87 32 33

L’événement Ateliers Zlow Les artistes du Printemps Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Trouville