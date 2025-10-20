Ateliers Zlow Les Petits Explorateurs et Créateurs de l’Automne Trouville-sur-Mer

26 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-20 10:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Pendant les vacances d’octobre, l’atelier Zlow propose aux enfants de 4 à 6 ans “Les Petits Explorateurs de la Forêt” et dès 7 ans “Les Créateurs de l’Automne”. Ateliers ludiques et créatifs pour découvrir la nature et créer avec feuilles, fleurs, terre et graines.

Pendant les vacances d’octobre, l’atelier Zlow propose deux programmes créatifs pour les enfants

À travers ces ateliers ludiques et sensoriels, Agathe invite vos enfants à se reconnecter à la nature. Feuilles, fleurs, terre et graines deviennent les ingrédients de créations uniques, adaptées à chaque âge et à chaque imagination.

►Les Petits Explorateurs de la Forêt pour les 4-6 ans

Un voyage ludique et sensoriel au cœur de la forêt découverte de la faune, de la flore, des couleurs, des sons et des légendes. Dessin, bricolage et contes sont au programme. En fin de semaine, une petite exposition présentera les œuvres des enfants.

– Dates du 20 au 24 et du 27 au 31 octobre, de 10 h 30 à 12 h

– Durée 1 h 30 par atelier, modulable à la journée

– Tarif 30 €/atelier ou 150 € la semaine

►L’Atelier des Créateurs de l’Automne à partir de 7 ans

Jardiner, bricoler avec des matériaux naturels ou recyclés et créer autour du thème de l’automne. Les réalisations seront exposées dans l’atelier à la fin de la semaine.

– Dates du 20 au 24 et du 27 au 31 octobre, de 14 h à 16 h

– Durée 2 h par atelier, modulable à la journée

– Tarif 40 €/atelier ou 180 € la semaine

►Infos et inscriptions

– Atelier Zlow, 26 rue Victor Hugo

– Tél. 06 87 32 33 45

– Mail zlow.trouville@gmail.com .

English : Ateliers Zlow Les Petits Explorateurs et Créateurs de l’Automne

This summer, let your children?s imagination run wild? just a stone?s throw from the beach!

German : Ateliers Zlow Les Petits Explorateurs et Créateurs de l’Automne

Während der Oktoberferien bietet das Atelier Zlow Kindern von 4 bis 6 Jahren « Kleine Waldentdecker » und Kindern ab 7 Jahren « Herbstmacher » an. In diesen spielerischen und kreativen Workshops lernen die Kinder, die Natur zu entdecken und mit Blättern, Blumen, Erde und Samen zu gestalten.

Italiano :

Durante le vacanze di ottobre, l’Atelier Zlow propone ai bambini dai 4 ai 6 anni « Les Petits Explorateurs de la Forêt » (Piccoli esploratori della foresta) e « Les Créateurs de l’Automne » (Creatori d’autunno). Laboratori divertenti e creativi per scoprire la natura e creare con foglie, fiori, terra e semi.

Espanol :

Durante las vacaciones de octubre, el Atelier Zlow propone a los niños de 4 a 6 años « Les Petits Explorateurs de la Forêt » (Los pequeños exploradores del bosque) y « Les Créateurs de l’Automne » (Los creadores del otoño). Talleres lúdicos y creativos para descubrir la naturaleza y crear con hojas, flores, tierra y semillas.

