ATELIERS’S CRÉATIFS Le Pompidou

ATELIERS’S CRÉATIFS

Village Le Pompidou Lozère

Tarif : – – 100 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2026-01-18 2026-03-29 2026-05-03

Rejoignez nos ateliers créatifs ! Animés par Catherine, passionnée par le papier, le cartonnage et le fait-main. Chaque session est limitée à 6 personnes pour une expérience personnalisée et une aide au plus près des besoins. Le matériel est fourni. Boissons chaudes et sucrerie vous attendent. Dès 12 ans, sur inscription.

Ateliers pour les plus de 12 ans, de 14h à 18h, sur inscription par mail ou sur la boutique en ligne.

– Samedi 29 ou dimanche 30 novembre calendrier de l’Avent. Pour l’atelier, vous pouvez venir avec votre enfant qui pourra participer sous votre responsabilité sans paiement supplémentaire.

– Dimanche 18 ou lundi 19 janvier Album photo pyramide, souvenirs de Noël

– Dimanche 29 ou lundi 30 mars Création d’un kit de papeterie

– Dimanche 3 ou lundi 4 mai Carnet voyage ou de vacances

Tarifs 4 ateliers 100 € 1 atelier 30 €

Le matériel est fourni. .

Village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 49 78 43 auxdeuxk@gmail.com

English :

Join our creative workshops! Led by Catherine, passionate about paper, cardboard and handmade objects. Each session is limited to 6 people for a personalized experience and help tailored to your needs. Materials provided. Hot drinks and sweets await you. From age 12, on registration.

German :

Nehmen Sie an unseren kreativen Workshops teil! Geleitet werden sie von Catherine, die sich für Papier, Kartonagen und Handgemachtes begeistert. Jede Sitzung ist auf 6 Personen begrenzt, um eine persönliche Erfahrung zu ermöglichen und die Hilfe so nah wie möglich an den Bedürfnissen zu gestalten. Das Material wird zur Verfügung gestellt. Heiße Getränke und Süßigkeiten warten auf Sie. Ab 12 Jahren, nach Anmeldung.

Italiano :

Partecipate ai nostri laboratori creativi! Condotti da Catherine, che ha una passione per la carta, il cartone e gli oggetti fatti a mano. Ogni sessione è limitata a 6 persone per un’esperienza personalizzata e un aiuto su misura per le vostre esigenze. Tutti i materiali sono forniti. Bevande calde e dolci vi aspettano. A partire dai 12 anni, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¡Únete a nuestros talleres creativos! Dirigidos por Catherine, apasionada del papel, el cartón y los objetos hechos a mano. Cada sesión está limitada a 6 personas para una experiencia personalizada y una ayuda adaptada a sus necesidades. Todos los materiales están incluidos. Te esperan bebidas calientes y dulces. A partir de 12 años, inscripción obligatoria.

