ATELIERS’S CRÉATIFS POUR ENFANTS

Village Le Pompidou Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2025-12-20 2026-02-14 2026-04-04 2026-06-20

Rejoignez nos ateliers créatifs ! Animés par Catherine, passionnée par le papier, le cartonnage et le fait-main. Le matériel est fourni et goûter inclus. Pour les 6 à 12 ans, sur inscription.

Catherine, passionnée par le papier et amoureuse du fait-main, artisane scrapeuse, partagera technique et créativité lors de ces ateliers, de 14h30 à 17h30. Durée trois heures et goûter à la clé. Tout le matériel est fourni.

Ateliers pour les 6 à 12 ans, sur inscription par mail ou sur la boutique en ligne.

– Samedi 20 décembre Déco de Noël

– Samedi 14 février Fleurs

– Samedi 4 avril Carnet et patouille

– Samedi 20 juin Boîte à explosion

Tarifs 20 € par atelier .

Village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 49 78 43 auxdeuxk@gmail.com

English :

Join our creative workshops! Led by Catherine, passionate about paper, cardboard and handicrafts. Materials provided and snack included. For 6 to 12 year-olds, registration required.

German :

Nehmen Sie an unseren kreativen Workshops teil! Sie werden von Catherine geleitet, die eine Leidenschaft für Papier, Kartonagen und Handgemachtes hat. Das Material wird gestellt und ein Snack ist inbegriffen. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren, nach Anmeldung.

Italiano :

Partecipate ai nostri laboratori creativi! Guidati da Catherine, appassionata di carta, cartone e artigianato. Materiale fornito e merenda inclusa. Per bambini dai 6 ai 12 anni, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¡Únete a nuestros talleres creativos! Dirigidos por Catherine, apasionada del papel, el cartón y las manualidades. Materiales proporcionados y merienda incluida. Para niños de 6 a 12 años, inscripción obligatoria.

L’événement ATELIERS’S CRÉATIFS POUR ENFANTS Le Pompidou a été mis à jour le 2025-11-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère