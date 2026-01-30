Ateliler carnaval

Mairie Chambroncourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

L’association Etap 52 vous invite à participer à un atelier carnaval et de venir déguisé pour l’occasion.

Le rendez vous est fixé à partir de 14h30 à la mairie de Chambroncourt.

Inscription obligatoire au 06 77 37 20 83 ou par mail à contact@etap52.fr .

Mairie Chambroncourt 52700 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 37 20 83 contact@etap52.fr

L’événement Ateliler carnaval Chambroncourt a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne de Joinville