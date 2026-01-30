Ateliler carnaval Chambroncourt
Ateliler carnaval Chambroncourt samedi 14 février 2026.
Ateliler carnaval
Mairie Chambroncourt Haute-Marne
Début : 2026-02-14
2026-02-14
L’association Etap 52 vous invite à participer à un atelier carnaval et de venir déguisé pour l’occasion.
Le rendez vous est fixé à partir de 14h30 à la mairie de Chambroncourt.
Inscription obligatoire au 06 77 37 20 83 ou par mail à contact@etap52.fr .
Mairie Chambroncourt 52700 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 37 20 83 contact@etap52.fr
