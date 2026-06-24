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Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre

Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre

Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre mardi 7 juillet 2026.

Ville
45500 Saint-Martin-sur-Ocre
Département
Loiret
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
38 38 38 Tarif de base plein tarif

Saint-Martin-sur-Ocre

Atellier Poterie Modeler son bol Chat

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Tarif : 38 – 38 – EUR
38
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Ocre et barbotine Atellier Poterie Modeler son bol Chat
Goûter offert.
Places limitées. 38  .

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 50 80 96 

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English :

Ochre and Slurry Pottery Workshop: Shaping Your Cat Bowl

L’événement Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN