Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre
Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre mardi 7 juillet 2026.
Saint-Martin-sur-Ocre
Atellier Poterie Modeler son bol Chat
Saint-Martin-sur-Ocre Loiret
Tarif : 38 – 38 – EUR
38
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Ocre et barbotine Atellier Poterie Modeler son bol Chat
Goûter offert.
Places limitées. 38 .
Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 50 80 96
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English :
Ochre and Slurry Pottery Workshop: Shaping Your Cat Bowl
L’événement Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN