Saint-Martin-sur-Ocre

Atellier Poterie Modeler son bol Chat

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Ocre et barbotine Atellier Poterie Modeler son bol Chat

Goûter offert.

Places limitées. 38 .

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 50 80 96

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English :

Ochre and Slurry Pottery Workshop: Shaping Your Cat Bowl

L’événement Atellier Poterie Modeler son bol Chat Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN