Atemi BtoB Alan.D + L’Étalon Disco BtoB Jimmy (Abstrack x Combo Bongos) La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Nantes

Atemi BtoB Alan.D + L’Étalon Disco BtoB Jimmy (Abstrack x Combo Bongos) Samedi 27 décembre, 20h00 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-27T20:00:00 – 2025-12-27T23:59:00

Fin : 2025-12-27T20:00:00 – 2025-12-27T23:59:00

Quelques jours avant le nouvel an, le fameux collectif nantais Abstrack et son petit frère Combo Bongos échangent leurs maillots : une soirée pour danser et célébrer les musiques disco, house et funk !

de 20h à 1h30

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

