Atemi BtoB Alan.D + L’Étalon Disco BtoB Jimmy (Abstrack x Combo Bongos) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes samedi 27 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-27 20:00 –
Gratuit : non Prix libre Tout public
Quelques jours avant le nouvel an, le fameux collectif nantais Abstrack et son petit frère Combo Bongos échangent leurs maillots : une soirée pour danser et célébrer les musiques disco, house et funk ! de 20h à 1h30
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com