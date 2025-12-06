Athée s’illumine !

Athée Mayenne

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-03

2025-12-06

En ce mois de l’Avent, de nouveaux personnages animent notre village. Certains venus du pôle nord connaissent bien le Père Noël. D’autres illuminent le décor nous entraînant vers les joies de Noël.

Comme chaque année depuis plus de 15 ans, grâce à de nombreux bénévoles, Athée le village de la Noce 1900 s’illuminera tous les soirs du 7 décembre au 4 janvier, jusqu’à 22h les vendredis, samedis, dimanches et jusqu’à 20h les autres soirs.

– Illuminations du samedi 6 décembre au samedi 3 janvier de la tombée de la nuit à 22 h. Rues décorées dans tout le village du 06 décembre 2025 au 03 janvier 2026.

Marché de Noël les 6 et 7 décembre 2025 avec restauration possible.

Exposition de Noël salles des Loisirs du 06 décembre2025 au 03 janvier 2026. .

Athée 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 17 99 98 07

English :

In this month of Advent, new characters are coming to life in our village. Some come from the North Pole and know Santa Claus well. Others brighten up the scenery, bringing us closer to the joys of Christmas.

German :

In diesem Adventsmonat beleben neue Figuren unser Dorf. Einige kommen vom Nordpol und sind mit dem Weihnachtsmann vertraut. Andere erhellen die Szenerie und führen uns in die Weihnachtsfreuden.

Italiano :

In questo mese di Avvento, nuovi personaggi stanno prendendo vita nel nostro villaggio. Alcuni sono arrivati dal Polo Nord e conoscono bene Babbo Natale. Altri rallegrano lo scenario, avvicinandoci alle gioie del Natale.

Espanol :

En este mes de Adviento, nuevos personajes cobran vida en nuestro pueblo. Algunos han venido del Polo Norte y ya conocen a Papá Noel. Otros alegran el paisaje y nos acercan a la alegría de la Navidad.

