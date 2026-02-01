AthléFit Joué-lès-Tours
AthléFit Joué-lès-Tours samedi 7 février 2026.
AthléFit
Stade Jean Bouin Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Rejoignez avec AthléFit une activité physique adaptée en famille ou entre amis !
Stade Jean Bouin Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Join AthléFit for an adapted physical activity with family and friends!
L’événement AthléFit Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-30 par ADT 37