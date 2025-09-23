Athlétics Day au stade Livarot Rue du général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge
Rue du général Leclerc Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Début : 2025-09-23 17:30:00
L’E.S.L. Running organise l’Athletics Day (jour de l’athlétisme) le mardi 23 septembre à 17h30 au stade de Livarot.
English : Athlétics Day au stade Livarot
E.S.L. Running is organizing Athletics Day on Tuesday September 23 at 5.30pm at the Livarot stadium.
German : Athlétics Day au stade Livarot
E.S.L. Running organisiert den Athletics Day (Tag der Leichtathletik) am Dienstag, den 23. September um 17:30 Uhr im Stadion von Livarot.
Italiano :
L’E.S.L. Running organizza la Giornata dell’atletica martedì 23 settembre alle 17.30 allo stadio Livarot.
Espanol :
La E.S.L. Running organiza el Día del Atletismo el martes 23 de septiembre a las 17.30 horas en el estadio Livarot.
