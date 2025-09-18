Athletics Day Surgères

Athletics Day Surgères jeudi 18 septembre 2025.

Athletics Day

Stade de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 17:30:00

fin : 2025-09-18 19:00:00

Date(s) :

2025-09-18

A l’occasion des Athletics Day, le SCS Athlétisme de Surgères propose une initiation à l’athlétisme sur piste pour les enfants de 6 à 10 ans.

.

Stade de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 53 90 athlesurgeres@gmail.com

English :

To mark Athletics Day, the SCS Athlétisme de Surgères is offering an introduction to track and field athletics for children aged 6 to 10.

German :

Anlässlich des Athletics Day bietet der SCS Athlétisme de Surgères eine Einführung in die Bahnleichtathletik für Kinder von 6 bis 10 Jahren an.

Italiano :

In occasione della Giornata dell’Atletica, lo SCS Athlétisme de Surgères propone un’introduzione all’atletica leggera per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Espanol :

Con motivo del Día del Atletismo, la SCS Athlétisme de Surgères propone una iniciación al atletismo en pista para niños de 6 a 10 años.

L’événement Athletics Day Surgères a été mis à jour le 2025-08-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin