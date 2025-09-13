Athletics days Stade Daniel Barbarin Saint-Jean-d’Angély
Athletics days
Stade Daniel Barbarin 100 faubourg d’Aunis Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Organisé par l’Athletic Club Angérien. Challenge gratuit accessible à tous.
Stade Daniel Barbarin 100 faubourg d’Aunis Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
false
German :
Organisiert vom Athletic Club Angérien. Kostenlose Challenge für alle zugänglich.
Italiano :
Organizzato dall’Athletic Club Angérien. Sfida gratuita aperta a tutti.
Espanol :
Organizado por el Athletic Club Angérien. Desafío gratuito y abierto a todos.
L’événement Athletics days Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme